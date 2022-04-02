شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن آخر ترتيبات الأهلي لمواجهة الحسم أمام الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي الاستعداد لمواجهة الهلال السوداني الحاسمة بدوري أبطال أفريقيا والتى يتطلع فيها المارد الأحمر للفوز أو التعادل من أجل التأهل رسمياً لربع نهائي البطولة.

في السطور التالي، نُلقي الضوء على اخر استعدادات وترتيبات الأهلي للمباراة المرتقبة وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد أخر مران للأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني؟

ج: يخوض الأهلي مرانه الرئيسي في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي «كاف» المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

س: ماذا عن موعد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة؟

ج: يستضيف الأهلي في الثامنة من مساء اليوم ، السبت، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة ويحضر الأجتماع الفني ، ممثلون عن الأهلي والهلال السوداني وطاقم التحكيم .

ويتم خلال الأجتماع الإتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بمباراة الغد سواء فيما يتعلق بالزي الخاص بكل فريق أو موعد الوصول لأرض الملعب أو غيرها من الأمور المتعلقة باللقاء.

س: ما هو موعد المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء المرتقب؟

ج: يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام الهلال ، ويقام المؤتمر في الرابعة عصر اليوم السبت باستاد الأهلي و السلام.

س: ما هو موعد المباراة؟

ج: الأهلي يلتقي مع الهلال في العاشرة من مساء غد الأحد على ملعب الأهلي و السلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

س: من هو حكم مباراة الأهلي والهلال؟

ج:يقود المباراة طاقم تحكيم زامبي بقيادة جاني سيكازوي، والكاميروني ألفيس مساعد أول، وفاتسوني من ليسوتو مساعد ثاني، والكاميروني بليس يفين حكم رابع، فيما يراقبها الإثيوبي ألمو مازينغيا، والناميبي نوكونقو منسقا عاما، والسيراليوني محمد فريمان منسقا أمنيا.