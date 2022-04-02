شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات قوية تنتظر الزمالك فى شهر رمضان .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا، اللاعبين راحة اليوم، السبت، بعد الانتهاء من مباراة ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا، ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبوجيلة، استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وينتظر الفارس الابيض خمسة مباريات قوية فى شهر رمضان ستكون بدايتها مع بيراميدز فى موقعة مثيرة ضمن لقاءات مسابقة الدوري على أن يواجه الزمالك نظيره المقاصة ثم فاركو ثم الاتحاد السكندري ثم المصرى البورسعيدى.

الزمالك & بيراميدز..6 أبريل ( 9.30) بالدوري

مصر المقاصة & الزمالك..9 أبريل ( 9.30) بالدوري

الزمالك & فاركو..12 أبريل ( 9.30) بالدوري

الاتحاد السكندرى & الزمالك..19 أبريل ( 9.30) بالدوري

الزمالك & المصرى البورسعيدى..28 أبريل ( 9.30) بالدوري