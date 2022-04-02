شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلى الناطقة باللغة الإنجليزية عبر تويتر تحتفل بوصولها لـ4 ملايين متابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الناطقة باللغة الإنجليزية باسم النادى الأهلى عبر تويتر بوصول عدد متابعيها لأربعة ملايين متابع، ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي في التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في ختام الاستعداد لمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء غد الأحد.

ويسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من مران الأهلي، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في العاشرة من مساء بعد غد الأحد على ملعب الأهلي و السلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.