شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "احنا نسايب".. القفص الذهبي يجمع نوران جوهر وزياد السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها إلى ترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها إلى بناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.

ويعد زواج البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، من بطل السلاح زياد السيسي، أحد ثمار التفوق الرياضي كل في مجاله، ليدخل البطلان القفص الذهبي من باب الرياضة.

وتصدرت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة، التصنيف العالمي للاسكواش في شهر أبريل الجاري، وذلك بعدما أنهت هيمنة نور الشربيني لاعبة سبورتنج، على عرش الاسكواش لمدة طويلة وصلت إلى 17 شهراً متتالياً.

وتوجت نوران جوهر بالعديد من الألقاب في مسيرتها الاحترافية، كان أبرزها لقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، وبطولة ويندي سيتي وسينسناتي، وبطولة الأبطال، وبطولة بريطانيا، كما حصدت وصافة بطولة الجونة وبطولة العالم.

و أكدت نوران جوهر،أن الارتباط ببطل رياضى خفف الضغوط عنها خلال البطولات، وقالت نوران في تصريحات لليوم السابع، " الارتباط بزياد السيسي بطل السلاح خفف الضغوطات عنى فى البطولات لأنه بطل كبير ومتفهم ظروف المنافسات لأن التفاهم أمر مهم".