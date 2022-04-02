سلة الأهلي تجدد التعاقد مع إيهاب أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه

أنهت إدارة النشاط الرياضي بالأهلي إجراءات تجديد تعاقد إيهاب أمين لاعب الفريق الأول لكرة السلة لمدة ثلاثة مواسم.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي -الذي ترك موقعه اليوم- كان قد جدد للاعب خلال الساعات القليلة الماضية رغم علمه بأن هناك قرار من مجلس الإدارة برحيله.

وأضاف: "أحتفظ الأهلي بإيهاب امين الذي يعد افضل لاعب كرة السلة في مصر حالياً لمدة ثلاث مواسم بحيث ينتهي التعاقد الجديد في يونيو 2025".

وكان مجلس إدارة النادي قد قرر تعيين خالد العوضي مديرًا للنشاط الرياضي خلفًا رؤوف عبد القادر.

ويعد العوضي أحد أبرز نجوم أسرة الأهلي لكرة اليد، ويمتلك الكثير من الخبرات الرياضية والإدارية، حيث سبق وتولى منصب نائب مدير النشاط الرياضي في فرع النادي بمدينة نصر، كما تقلد العديد من المناصب الإدارية في اتحاد كرة اليد.