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مصدر لمصراوي: حازم وبركات رشحا ميدو لقيادة المنتخب الأولمبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفاد مصدر بأن عضوي مجلس إدارة الكرة حازم إمام ومحمد بركات قد رشحا أحمد حسام "ميدو"؛ لقيادة المنتخب الأولمبي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن عضوي مجلس الإدارة ذاتهما رشحا أن يكون معه أحمد حسن مديرًا للمنتخب.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن المنصب قد عُرض على أحمد سامي ولكنه فضّل الاستمرار بسموحة.

وكان وليد العطار المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، قد أوضح في وقت سابق أن رحيل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي جاء توفيرا للنفقات فقط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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