فايلر يقود ريمونتادا لكاشيما ليحقق فوزه الخامس في الدوري الياباني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قاد السويسري رينيه فايلر مدرب كاشيما انتلرز ناديه لتحقيق فوز قاتل على شيميزو إس بالس 2-1 في الجولة السابعة من بطولة الدوري الياباني التي أقيمت اليوم السبت .

وواجه كاشيما انتلرز موقفاً عصيباً في المباراة بطرد البرازيلي دييجو بيتوكا في الدقيقة 64 أثناء تواجده على مقاعد البدلاء، ثم استقبال لهدف في الدقيقة 70 عن طريق بنيامين كولولي.

وعاد انتلرز بريمونتادا رائعة حيث سجل المهاجم الياباني يوما سوزوكي هدف التعادل في الدقيقة 78 ثم انتزع الشاب أياسي يويدا الفوز القاتنل بهدف في الدقيقة 90 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد كاشيما انتلرز إلى 15 نقطة بعد تحقيق فوز الخامس من 6 مباريات ليحافظ على المركز لثالث بنفس رصيد يوكوهاما إف مارينوس صاحب المركز الثاني من 8 مباريات فيما يتصدر كاواساكي فرونتال جدول الترتيب برصيد 16 نقطة من 8 مباريات.