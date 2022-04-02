القبض على حارسة مرمى منتخب أمريكا لقيادة السيارة تحت تأثير الكحوليات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت تقارير إخبارية أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على هوب سولو حارسة مرمى المنتخب الأمريكي لكرة القدم سابقا بسبب قيادة السيارة وهي تحت تأثير الكحوليات.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية على موقعها بالانترنت إلى أن سولو ألقي القبض عليها بتهمة ارتكاب جرم ضد أطفالها نظرا لأنها كانت تصطحب طفليها في السيارة عندما ألقي القبض عليها لقيادة السيارة تحت تأثير الكحوليات كما وجهت إليها تهمة مقاومة رجال الشرطة لحظة القبض عليها بمواقف السيارات في أحد المراكز التجارية في ولاية كارولينا الشمالية مساء أمس الأول الخميس.

وبعد القبض عليها ، خضعت سولو للتحقيق قبل إطلاق سراحها ، فيما لم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل أخرى.

وتمثل سولو - 40 عاما- أمام القضاء في يونيو المقبل بشأن هذه التهم المنسوبة إليها ، حسبما أشارت تقارير إخبارية أخرى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها سولو في مشاكل قانونية حيث سبق القبض عليها في 2014 بعدما أكدت الشرطة أنها اعتدت على اثنين من الأقارب في منزل بالقرب من سياتل. ولكن هذه التهم أسقطت عنها في 2018 .