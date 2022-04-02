بمشاركة صلاح.. ليفربول يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا بثنائية بمرمى واتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا بعد فوزه بثنائية نظيفة أمام نظيره واتفورد خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.

وتقدم ليفربول بهدف سجله لاعبه جوتا بالدقيقة 22 قبل أن يُسجل فابينيو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري بليفربول، محمد صلاح أساسيًا حتى الدقيقة 68؛ حيث استبدله المدير الفني لفريقه يورجن كلوب بزميله السنغالي ساديو ماني.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 72 في صدارة مؤقتة للدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتبقي له مباراة الجولة 30، فيما توقف رصيد واتفورد عند النقطة 22 في المركز 18.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

وبدأ الشوط الأول بخطورة من قبل لاعبي فريق ليفربول عن طريق محمد صلاح بعدما أرسل زميله روبرتسون ركلة ركنية وصلت له داخل منطقة جزاء واتفورد سددها بيسراه أعلى المرمى.

وسدد واتفورد بالدقيقة 6 كرة وصلته خلف دفاعات ليفربول ولكن أعلى مرمى ليفربول.

وأرسل لاعب ليفربول، جورتي جونز كرة عرضية أبعدها دفاع واتفورد بالدقيقة 9.

وصلت الكرة من جديد لمحمد صلاح بالدقيقة 13 ولكن لم يستطع المرور من دفاعات واتفورد.

وتصدى حارس مرمى ليفربول، أليسون في الدقيقة 13 لرأسية من لاعب واتفورد كوتشو هيرنانديز.

وسدد لاعب ليفربول جوتا كرة في الدقيقة 16 ولكن بعيدة عن المرمى.

وتألق حارس مرمى ليفربول إديسون بالدقيقة 20 بالتصدي لكرة خطيرة من لاعب واتفورد.

وردّ ليفربول بهجمة خطيرة بوصول الكرة لدياز الذي أرسل عرضية من يمين الملعب حولها جوتا برأسه هدفًا بالدقيقة 22.

وظهر ساديو ماني بالدقيقة 35 وهو يُجري عمليات الإحماء استعدادًا للمشاركة.

وحصل محمد صلاح على الكرة بالدقيقة 37 ولكن أبعدها مدافع واتفورد كمارا من أمامه لركنية.

واستغل جوتا خطأ دفاع واتفورد بالدقيقة 38 وحصل على الكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس المرمى.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 45+1 بطاقة صفراء ضد لاعب ليفربول جوميز.

وواصل ليفربول في الشوط الثاني ضغطه وسيطرته على الكرة فسدد لاعبه جونز كرة في الدقيقة 47 ولكن مرت أعلى مرمى واتفورد.

وسدد لاعب ليفربول جوتا كرة في الدقيقة 52 ولكن مرت أعلى المرمى.

وحصل ليفربول على ركلة ركنية في الدقيقة 56 نُفذت وحولها فان دايك برأسه أعلى مرمى واتفورد.

واستلم لاعب واتفورد إسماعيلا سارا الكرة بالدقيقة 57 ليمررها إلى زميله جواو بيدرو ولكنه سددها بعيدة عن المرمى.

ودفع المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، بالدقيقة 68 باللاعب ساديو ماني بدلاً من محمد صلاح.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 89 بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو سددها فابينيو بنجاح.