الامارات | الجمهور السعودي يترقب قمة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس الملك

شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور السعودي يترقب قمة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس الملك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتبارز الهلال والشباب على البطاقة الأولى في نهائي كأس ملك السعودية في كرة القدم الأحد في مباراة قوية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، فيما يتواجه الإثنين على البطاقة الثانية الفيحاء والاتحاد متصدر الدوري.

وتعد مباراة الهلال والشباب الثالثة بينهما هذا الموسم، إذ التقيا في الدوري مرتين انتهت الأولى بالتعادل 2-2، فيما كسب الهلال الثانية بنتيجة كبيرة 5-0.

ويطمح الهلال في تأكيد تفوقه على جاره، ففي آخر 17 مباراة في مختلف البطولات، كسب منها 12 وتعادل في 5 مباريات.

ويبحث الهلال عن بلوغ النهائي للمرة السابعة عشرة في تاريخ البطولة، ومن ثم البحث عن اللقب العاشر، بينما يأمل الشباب في إيقاف المد الأزرق وبلوغ النهائي للمرة السابعة ومن ثم التفكير في اللقب الرابع في تاريخه.

وتأهل الهلال للدور نصف النهائي بعدما تفوق على الرائد 2-0، في ثمن النهائي، قبل أن يتجاوز عقبة جاره النصر 2-1 في ربع النهائي، في حين تأهل الشباب بعد فوزه الكبير على ضمك 5-0 في ثمن النهائي، قبل أن يتخطى الأهلي بصعوبة 2-1 في ربع النهائي.

ويسير الهلال بشكل مثالي منذ تعاقده مع المدرب الأرجنتيني رامون دياس، فهو لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة، حيث حقق سبعة انتصارات متتالية منها واحد في كأس الملك.

ويسعى إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وبلوغ النهائي، خصوصاً وأنه يدخل المباراة بصفوف مكتملة باستثناء غياب البيروفي اندي كاريّو الذي تعرض للإصابة مع منتخب بلاده الذي سيخوض ملحقاً دولياً للتأهل إلى مونديال 2022.

ويضمّ الهلال نخبة من ألمع نجوم الكرة السعودية، الذين ساهموا في تأهل المنتخب قبل أيام لنهائيات كأس العالم على غرار سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد البريك ومحمد كنو إلى جانب اللاعبين الأجانب.

في المقابل، تراجعت مستويات ونتائج الشباب في الفترة الأخيرة، فخسر أمام الاتحاد متصدر ترتيب الدوري قبل أن يتعادل أمام الطائي.

وهذه النتائج أطاحت مدربه البرازيلي شاموسكا وأتت بالمدرب القديم الجديد الروماني ماريوس شوموديكا الذي باشر مهمته بصفة رسمية، ويتطلع إلى ترتيب أوراق فريقه وقيادته للنهائي، لاسيما وأنه يمتلك مجموعة من العناصر المميزة في مختلف الخطوط وفي مقدمتهم قائده الارجنتيني إيفر بانيغا وحسان تمبكتي وفواز القرني وهتان باهبري وغيرهم.

ويسعى الاتحاد لبلوغ نهائي كأس الملك للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، عندما يحل ضيفاً على الفيحاء، الاثنين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ولم يسبق للفريقين أن تقابلا في كأس الملك، لكنهما التقيا في كأس ولي العهد عام 2014 ونجح حينها الاتحاد في الفوز برباعية نظيفة.

وفي هذا الموسم التقى الفريقان في الدوري مرتين، تبادلا خلالها الفوز، حيث فاز الفيحاء ذهاباً 1-0 والاتحاد إياباً 2-0، ويتطلع كل منهما إلى إقصاء الآخر من الكأس وحجز مقعده في النهائي.

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