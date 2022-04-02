في الكونفدرالية.. تعرف على موعد مباراة نهضة بركان وأسيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي نهضة بركان المغربي مع ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، يوم الأحد، في ختام دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية 2022.



ويتصدر أسيك المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، يليه في المركز الثاني نهضة بركان بـ7 نقاط، بينما يحتل سيمبا التنزاني المركز الثالث بنفس الرصيد، ثم جيندارميري ناشونال من النيجر (5).

تقام مباراة نهضة بركان وأسيك ميموزا في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، مساء يوم الأحد 3 أبريل/ نيسان 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل مباريات كأس الكونفدرالية لموسم 2021-2022.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز بطل ساحل العاجل بنتيجة 3-1.

جدول ترتيب مجموعة نهضة بركان في كأس الكونفدرالية الأفريقية

أسيك - 9 نقاط

نهضة بركان - 7 نقاط

سيمبا - 7 نقاط

جيندارميري ناشونال - 5 نقاط