دوري أبطال إفريقيا.. موعد المباراة الحاسمة بين الأهلي والهلال السوداني.. والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

ينتظر عشاق القلعة الحمراء مواجهة الأهلي والهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستحسم المقعد الأخير بدور الثمانية، بعد تأهل 7 فرق حتى الآن.

ويستضيف الأهلي فريق الهلال السودانى غداً الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد "الأهلي وي السلام".

ويتصدر جدول ترتيب المجموعة الاولى بدوري أبطال إفريقيا فريق صن داونز برصيد 10 نقاط، ويأتي الأهلي ثانياً بـ 7 نقاط، فيما يحتل الهلال السوداني المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ رابعاً برصيد 4 نقاط.

ويحتاج الأهلي فقط إلى التعادل أو الفوز في مباراة الغد أمام الهلال السوداني لضمان الصعود.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 3، وسيعلق عليها المعلق العماني خليل البلوشي.

كما أن هناك قناة مفتوحة ستنقل مباراة الأهلي والهلال السودانى وهى قناة "تايم سبورت" البث الأرضي.