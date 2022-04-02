شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بكيروش غدا لمناقشة تقريره بعد مباراتي السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، جلسة غدا الأحد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لمناقشة تقريره حول أسباب عدم تأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2022.

وطلب اتحاد الكرة من كيروش في وقت سابق عدم السفر لبلاده بعد مباراة السنغال الأخيرة، حيث يعقد اتحاد الكرة اجتماعا معه اليوم عقب عودة وفد الجبلاية من قطر، حيث المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للفيفا بالدوحة.

ويجهز مجلس إدارة اتحاد الكرة لتصعيد شكواه ضد نظيره السنغالى على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة المنتخبين المصرى والسنغالى فى داكار فى إياب المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتى شهدت خسارة الفراعنة بركلات الترجيح بنتيجة 3 -1 وتبخر حلم المونديال.

وكشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أن رئيس الاتحاد السنغالى لكرة القدم أبلغه بتلقى استدعاء من الفيفا للتحقيق في أحداث مباراة مصر والسنغال التي جمعت الفريقين بداكار، وأضاف علام في تصريحات له: "الفيفا استمع لشكوانا، ويتابع الأمر ونثق في إعادة مباراة مصر والسنغال، وما يزيد من ثقتنا هو تبقى 8 أشهر على المونديال، يمكن أن نلعب المباراة المعادة في شهر يونيو القادم مع مباريات الملاحق المتبقية في بعض القارات".