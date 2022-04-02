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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فكرى صالح: بحب القراءة وعبد الحليم ومحمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو أحمد ابراهيم عجينة لاعب منتخب المصارعة.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة.
بتدخل المطبخ ؟
بدخل المطبخ طبعا.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
السلطة.
من نجمك المفضل؟
محمود ياسين.
من مطربك المفضل؟
عبد الحليم حافظ.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟
محمود يس.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الإثنين.