شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ"أسامة فيصل" قبل المشاركة فى تدريبات البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى لاختبار طبى اليوم عقب أنتهاء الراحة السلبية للاعبين التي منحها خالد جلال المدير الفني للفريق لمدة 48 ساعة استعدادا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وكان أسامة فيصل يعانى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال المرحلة الماضية ويخضع لبرنامج علاجى تحت أشراف طبيب فريقه.

وقرر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، منح راحة سلبية للاعبى الفريق من التدريبات لمدة 48 ساعة أول أيام شهر رمضان الكريم يومى السبت والأحد، ثم العودة للتدريبات استعدادا لاستئناف مباريات الدورى المصرى الممتاز.

وجاء القرار رغبة منهم في الإفطار أول أيام شهر رمضان الكريم مع أسرهم، والحصول على وقت كافى للراحة قبل خوض المباريات بشكل متتالى في بطولة الدورى.

ويسعى خالد جلال لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنياً خلال فترة التوقف، وإكساب جميع اللاعبين حساسية المباريات. ويستعد فريق البنك الاهلى لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث يلاقى الاتحاد السكندرى يوم 14 أبريل المقبل ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر المسابقة والتي سوف تقام على استاد بتروسبورت.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 5 مباريات.