شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح وأحزان حصاد رحلة محمد صلاح مع الفراعنة فى 81 مباراة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر - في الظهور الأول له عقب إخفاق «الفراعنة» في التأهل إلى كأس العالم، بعد الخسارة أمام السنغال في لقاء إياب الدور الحاسم بتصفيات المونديال - ووجه رسالة مؤثرة إلى اللاعبين، فهم منها البعض أنها تحمل إشارة أو تلميحًا إلى اعتزاله اللعب دوليًا.

وقال صلاح وقتها "أنا فخور بالعمل مع هذا الجيل من اللاعبين. أنتم رجال سواء كنت موجودا بعد ذلك أو لا".

لم يتحدث "مو" بلهجة حاسمة م لكنه وصل لهذه المرحلة ببلوغه 29 عاما و9 أشهر، ومسيرة دولية امتدت 81 مباراة دولية، سجل خلالها 45 هدفا.

لا شك أن محمد صلاح هو النجم الأبرز في الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، ويراه الكثيرون الأفضل في التاريخ فيما يخص الفراعنة ولكنه فى الفترة الاخيرة يواجه أحداث حزينة للغاية بقميص المنتخب الوطنى بداية من خسارة لقب كأس الامم الافريقية بركلات الترجيح فى المباراة النهائية ثم خسارة حلم التأهل لكأس العالم بركلات الترجيح أيضاً والمدهش أنها أمام منتخب السنغال فى المناسبتين ، وحقق صلاح العديد من الإنجازات مع الأندية التي لعب لها، خاصةً ليفربول الذي بنى عليه نجاحه في العودة لمنصات التتويج ، قاد الفرعون المصري "الريدز" للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة بمسماه الجديد، وكسر 30 عامًا من انتظار جمهور العريق الإنجليزي.

لدى صلاح عدد من الإنجازات مع منتخب مصر أيضًا، لكنه حتى الآن لم يحصل على أي لقب معه ، قاد نجم ليفربول الفراعنة للمونديال بعد غياب استمر لقرابة الثلاثين عامًا أيضًا، وصعد معهم لنهائي كأس أمم أفريقيا في مناسبتين.

المشاركة الوحيدة لمحمد صلاح مع منتخب مصر في كأس العالم 2018، شهدت تسجيله لهدفين ضد روسيا والسعودية، بعد أن غاب عن مباراة أوروجواي للإصابة.

نجح محمد صلاح في تسجيل 11 هدفًا وصناعة 9 خلال 20 مباراة شارك فيها مع منتخب مصر في التصفيات فقط ، شارك محمد صلاح مع منتخب مصر في 17 مباراة ببطولة كأس أمم أفريقيا، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3.

بدأ صلاح مسيرته مع منتخب مصر قبل نحو 11 عامًا، وتحديدًا في سبتمبر 2011، عندما شارك في مباراة سيراليون بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ، وبشكل عام، شارك محمد صلاح مع منتخب مصر في 82 مباراة، سجل خلالها 45 هدفا وصنع 25.

وخاض صلاح 22 مباراة ودية مع المنتخب المصري، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7.

عاش محمد صلاح لحظات سعيدة مع "الفراعنة"، أبرزها التأهل لنهائيات كأس العالم نسخة روسيا 2018 بعد غياب دام 28 عاما بخلاف المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (لندن 2012) ومونديال الشباب 2011.

مع تألقه عالميا، تحول صلاح إلى أيقونة منتخب مصر، لكنه عاش لحظات قاسية للغاية منها خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية مرتين في المباراة النهائية أمام الكاميرون عام 2017 والسنغال 2022.