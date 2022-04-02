شاهد.. أهداف مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي ليفربول مع ضيفه واتفورد على ملعب أنفيلد، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



المباراة قد تمنح "الريدز" فرصة اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا حال خروجه منتصرا، لحين معرفة نتيجة مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي لاحقا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول البريميرليج برصيد 69 نقطة، متأخرا عن السيتي بفارق نقطة وحيدة، بينما يتواجد واتفورد في منطقة الخطر، محتلا المرتبة الـ18 برصيد 22 نقطة.

ونجح أصحاب الأرض في التقدم بهدف أول بعد مرور 22 دقيقة على بداية المباراة، عن طريق ضربة رأسية قابل بها ديوجو جوتا عرضية جو جوميز من الجهة اليمنى.