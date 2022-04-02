ما هو موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره إنتر ميلان في ملعب أليانز ستاديوم في قمة ساخنة ضمن الجولة 31 من عمر الدوري الإيطالي.



ويمتلك فريق يوفنتوس 59 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان الثالث.

تقام مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الجولة 31 من الدوري الإيطالي يوم الأحد 3 أبريل/ نيسان 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 بتوقيت أبوظبي.

لن يتمكن عشاق الكالتشيو من متابعة المباراة على أي من الشاشات العربية، لعدم حصول أي محطة تليفزيونية على حقوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لكن رابطة الدوري الإيطالي تتيح الفرصة لمتابعة المباريات مجانا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي "Serie A".

جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

ميلان - 66 نقطة

نابولي - 63 نقطة

إنتر ميلان - 60 نقطة

يوفنتوس - 59 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - 21 هدفاً

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - 21 هدفاً

تامي أبراهام - روما - 15 هدفاً

جيوفاني سيميوني - هيلاس فيرونا - 15 هدفاً