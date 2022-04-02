فوتبول إنسايدر: توخيل يريد التخلص من لوكاكو وفيرنر والتعاقد مع "مهاجم عالمي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

قالت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، إن المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي يريد التخلص من المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر في السوق الصيفي المقبل.



وعاد لوكاكو إلى تشيلسي الصيف الماضي مقابل 113 مليون يورو دفعها البلوز لإنتر ميلان، في حين انضم فيرنر للبلوز صيف عام 2020 مقابل 53 مليون يورو من لايبزيغ الألماني.

وقال موقع ”فوتبول إنسايدر“، إن توماس توخيل يريد بيع الثنائي لوكاكو وفيرنر في السوق الصيفي المقبل، وإجراء إصلاح شامل في صفوف الفريق، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكافح الثنائي لوكاكو وفيرنر من أجل حجز مكان أساسي في خط هجوم تشيلسي حيث لعب لوكاكو 34 مباراة في مختلف المسابقات، مقابل 28 مشاركة لفيرنر.

وأوضح الموقع أن توخيل مستعد للتخلي عن لوكاكو وفيرنر من أجل التعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي، الصيف المقبل، دون أن يكشف التقرير أسماء المهاجمين الذين يريد توخيل التعاقد مع أحدهم.

وأشار ”فوتبول إنسايدر“ إلى أن تشيلسي قد يجد صعوبة في الحصول على مشترين للثنائي لوكاكو وفيرنر؛ نظرا للراتب المرتفع الذي يحصل كل منهما عليه في البلوز.

وسجل لوكاكو 12 هدفا وصنع هدفين في 2247 دقيقة في مختلف المسابقات الموسم الحالي، أما فيرنر فسجل 7 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في 1493 دقيقة.

ويمتد عقد لوكاكو، البالغ من العمر 28 عاما، مع تشيلسي حتى يونيو 2026، في حين يرتبط فيرنر، البالغ من العمر 26 عاما، بعقد مع البلوز حتى يونيو 2025.

وبالمجمل سجل فيرنر 19 هدفا وصنع 19 في 80 مباراة مع تشيلسي، أما لوكاكو فقد انضم للبلوز لأول مرة في 2011، وغادره على سبيل الإعارة عدة مرات قبل أن يغادر بشكل نهائي إلى إيفرتون صيف عام 2014، واستعاده تشيلسي الصيف الماضي من إنتر ميلان.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 59 نقطة من 28 مباراة، علما أن البلوز سيواجه ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الحالي، وسيلعب أمام كريستال بالاس في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخسر تشيلسي بركلات الترجيح (10/11) أمام ليفربول في المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في فبراير الماضي.