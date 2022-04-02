تعرف على موعد مباراة مازيمبي والمصري في كأس الكونفدرالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي المصري البورسعيدي مع مضيفه مازيمبي الكونغولي يوم الأحد، في ختام دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.



وضمن المصري التأهل لربع النهائي بعد حصد 10 نقاط، يليه مازيمبي الثاني (8 نقاط)، ثم أوثو دويو ثالثا بـ5 نقاط، بينما ودع القطن الكاميروني المسابقة رسميا.

تقام مباراة مازيمبي والمصري في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، مساء يوم الأحد 3 أبريل/ نيسان 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، 4 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل مباريات كأس الكونفدرالية لموسم 2021-2022.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الفريق المصري بثنائية دون رد على ملعب برج العرب.

جدول ترتيب مجموعة المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

المصري - 10 نقاط

مازيمبي - 8 نقاط

أوثو دويو - 5 نقاط

القطن الكاميروني - 3 نقاط