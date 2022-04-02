تعرف على موعد مباراة الرجاء ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تختتم منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، مساء يوم الأحد بمباراة تجمع بين الرجاء المغربي ووفاق سطيف الجزائري.



وضمن الفريقان التأهل إلى دور الثمانية قبل الجولة الختامية، على حساب أمازولو الجنوب أفريقي وحوريا الغيني.

موعد مباراة الرجاء ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا، هو يوم الأحد 3 إبريل/ نيسان.

وتنطلق المباراة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت الرباط.

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021-2022.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

مجموعات كأس العالم 2022

ترتيب مجموعة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

الرجاء - 12 نقطة

وفاق سطيف - 9 نقاط

أمازولو - 7 نقاط

حوريا - 4 نقاط