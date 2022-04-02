تعرف على موعد مباراة الهلال والشباب في كأس ملك السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، مباراة مرتقبة بين فريقي الهلال والشباب، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



المباراة الثانية في المربع الذهبي، تجمع بين فريقي الفيحاء والاتحاد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء الإثنين.

موعد مباراة الهلال والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين، هو مساء يوم الأحد 3 إبريل/ نيسان.

جدول مباريات مجموعة السعودية في كأس العالم 2022

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تستحوذ قنوات SSC على نقل مباريات المسابقات الكروية المحلية في السعودية لموسم 2021-2022.

كانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين انتهت بفوز الهلال 5-0، خلال منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي في الدوري السعودي.