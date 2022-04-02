ليفربول يراهن على تاريخ صلاح لتجاوز عقبة واتفورد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

يتطلع نادي ليفربول في لقائه مع ضيفه واتفورد، اليوم السبت، ضمن الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي، لتشديد الخناق على المتصدر مانشستر سيتي، ومواصلة سعيه نحو الظفر بلقب المسابقة.



ومع وصول الدوري إلى مراحله الأخيرة، يتصدر "السيتي"، الذي يواجه في وقت لاحق اليوم أيضا مضيفه بيرنلي، الترتيب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

ويراهن ليفربول في لقاء اليوم، على نجمه المصري محمد صلاح، لمواصلة التألق وقيادة "الريدز" لتجاوز عقبه واتفورد.

ويملك صلاح إحصاءات مميزة في مواجهاته السابقة ضد واتفورد، فقد ذكر حساب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ" على "تويتر"، أن النجم المصري، شارك بشكل مباشر في 11 هدفا خلال 7 مباريات فقط ضد واتفورد بالدوري، مسجلا 9 أهداف ومقدما تمريرتين حاسمتين.

وينفرد صلاح حاليا بصدارة قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 20 هدفا، متقدما بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، زميله في نادي ليفربول، الدولي البرتغالي ديوغو جوتا.