تعرف على موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يحتضن ملعب كامب نو مباراة مرتقبة بين فريقي برشلونة وإشبيلية، في الجولة 30 من منافسات الدوري الإسباني.



وتمثل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، خاصة برشلونة الساعي لمواصلة الانتفاضة والتقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

تقام المباراة في تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، مساء يوم الأحد 3 إبريل/ نيسان.

ويحتل إشبيلية المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، من 29 مباراة.

في المقابل يأتي برشلونة ثالثا في ترتيب الدوري الإسباني وجمع 54 نقطة من 28 مباراة، ويمتلك فرصة ذهبية للارتقاء إلى الوصافة.

تستحوذ شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل مباريات الدوري الإسباني لموسم 2021-2022.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة برشلونة وإشبيلية عبر شاشة قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

ريال مدريد - 66 نقطة

إشبيلية - 57 نقطة

برشلونة - 54 نقطة

أتلتيكو مدريد - 54 نقطة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما - ريال مدريد: 22 هدفا

راؤول دي توماس - إسبانيول: 14 هدفا

إنيس أونال - خيتافي: 14 هدفا

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد: 14 هدفا