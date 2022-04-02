رئيس اتحاد الكرة يتحدث عن اعتزال محمد صلاح واستقالة كيروش

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف رئيس اتحاد الكرة المصري، جمال علام، حقيقة رغبة قائد منتخب "الفراعنة" محمد صلاح، في اعتزال اللعب دولياً، وذلك بعد فشل مصر في التأهل إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وكان المنتخب المصري قد فقد فرصة التأهل للمونديال في الجولة الحاسمة التصفيات الإفريقية لحساب السنغال، بعدما فاز ذهاباً في القاهرة بهدف دون رد، ليسخر بنفس النتيجة في مباراة العودة في داكار، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسم فيها الحظ لـ"أسود التيرانجا".

وعقب انتهاء المباراة، قال صلاح لزملاءه في المنتخب "إنه فخور باللعب مع الجيل الحالي للاعبين، سواء تواجد في المنتخب خلال المرحلة المقبلة أم لا"، وهو ما جعل البعض يتكهن بأن نجم نادي ليفربول قرر اعتزال اللعب دولياً.

وفي تصريحات تليفزيونية نقلتها قناة "روسيا اليوم"، أكد علام أن محمد صلاح لم يقصد الاعتزال الدولي، مضيفاً: "ربما تحدث بهذه النبرة، نظرا لطول الفترة بين كأس العالم المقبلة في قطر 2022 والتي تليها عام 2026".

وأضاف علام: "أكدت لصلاح خلال اجتماعنا (بعد مباراة السنغال) بأنه قائد منتخبنا ووجوده مهم لنا".

وتابع: "صلاح قائد بمعنى الكلمة، ودائما ما يخلق أجواء رائعة داخل الفريق ويجتمع مع اللاعبين ويتحدث معهم، ويحظى بحب كل اللاعبين".

وعن استقالة المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، قال علام: "كيروش لم يستقل، طبيعي أي مدرب لم يصل لهدفه أن يشكر اللاعبين ويقول إنه أدى مهمته"، مضيفاً: "كيروش، كان يطمح في قيادة منتخب مصر للوصول للمونديال، فقد كانت لديه ثقة كبيرة في تحقيق ذلك".

وتابع: "طلبت من كيروش في المطار بعد العودة إلى القاهرة بعدم التحدث عن مصيره في وسائل الإعلام لحين عودة وفد الاتحاد المصري من قطر، حيث يجتمع المجلس بعد ذلك ويحسم كل شيء"، مؤكدا "لن نتخذ أي قرارات متسرعة وسنقوم بدراسة الموضوع بتأن".