شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تحسم لقبى ناشئى وناشئات الجولف.. وبنات الفراعنة مفاجأة البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات البطولة الأفريقية لناشئي وناشئات الجولف تحت 18 عاما والتى استضافتها مصر على ملاعب الجولف بمشاركة 12 دولة مثلهم ما يقرب من 100 لاعب ولاعبة.

وتوج منتخب جنوب أفريقيا لناشئي وناشئات الجولف بطلا للقارة السمراء بجدارة أثر فوزه بالمركز الأول للفرق والفردى ناشئين وناشئات.

وحقق لاعبى الأولاد باسكال المركز الاول لفردى الناشئين وتلاه ثانيا لاعب زيمبابوى والاس ثم الكينى نجونج ثالثا.

وفازت الجنوب أفريقية اوليفيا بذهبية الناشئات وجاءت المغربية صوفيا شريف بالمركز الثانى بعد منافسة شرسة وفى الترتيب الثالث سامنثا الجنوب أفريقية أيضا.

وفى منافسات الفرق جاء الترتيب العام ناشئين وناشئات على التوالى جنوب افريقيا والمغرب وزيمبابوى .

وكانت بنات مصر تاليا سامح وفرح بالى وميا حسين مفاجأة البطولة واللاتى شاركن للمرة الأولى وبمعدل اعمار متوسطه هو الاصغر بين كل المنتخبات 15 عاما فى حين تراوح متوسط أعمار المنتخبات الأخرى ما بين 17 و 18 عاما .

وجاءت بنات الفراعنة فى المركز الرابع للفرق واحتلت تاليا سامح المركز العاشر و تبعتها فرح بالى الحادى عشر .

اما منتخبنا للناشئين المكون من محمد ابو العلا وعمر المهدى وسليم الابيارى وتيمور ربيع فلم يحقق النتيجة المرجوة منه حيث غاب التوفيق بصورة غريبة عن المصنف الاول بالفريق محمد ابو العلا وتعرض تيمور ربيع للاصابة فى اليوم الثانى وتحامل على نفسه فى اليومين الثالث والرابع وأكمل البطولة مصابا.

عقب انتهاء المنافسات اقيم حفل الختام وتوزيع الجوائز بحضور كل من الدكتور ماهر الغريب ممثلا لوزارة الشباب والرياضة ونائب رئيس الاتحاد الأفريقى للجولف جونسون اومولو ونائب رئيس إتحاد الجولف تيمور ابو الخير وعضو مجلس الادارة محمد عطاالله وسفراء دول المغرب وكينيا وزامبيا .