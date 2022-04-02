شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى والدة خالد بيبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مسئولو النادي الأهلي، نعيا لـ خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين، في وفاة والدته، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يغفر لها، ويتغمدها بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.



وتوفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، والدة رئيس قطاع الناشئين بالأهلي، ويُعد بيبو من اللاعبين القلائل فى تاريخ القلعة الحمراء أصحاب الأرقام القياسية فى بعض المباريات، وصلت مشاركاته مع الأهلى "133" مباراة سجل فيها "38" هدفا.

ومن بين المباريات التى شارك فيها مع الأحمر اللقاء الذى جمع الفريق مع صن داونز الجنوب أفريقي بنهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2001 ، والتى توج فيها الأهلى باللقب بعد الفوز بثلاثية سجلها خالد بيبو.

وأصبح بيبو اللاعب الوحيد الذى سجل هاتريك فى نهائي بطولة أفريقيا مع الأهلى وتسلم جائزة أفضل لاعب فى المباراة وقتها، ولا يٌعد هذا الهاتريك الوحيد لبيبو بل سجل "سوبر هاتريك" فى مباراة القمة أمام الزمالك أيضا.

وشارك بيبو فى "27" مباراة أفريقيا سجل فيها "11" هدفا، من بينها ثلاثية صن داونز، ومع منتخب مصر شارك اللاعب فى 19 مباراة سجل خلالها هدفين ، وأعلن بيبو الاعتزال فى عام 2008 بعد مسيرة طويلة مع الأندية او المنتخب.