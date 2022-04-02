موعد مباراة الأهلي والهلال السودانى فى دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق المارد الأحمر موعد مباراة الاهلى والهلال في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، والتي ستحسم المقعد الأخير بدور الثمانية، بعد تأهل 7 فرق حتى الآن.

اقترب دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا من خط النهاية، واتضحت معالم فرق ربع النهائي بشكل كبير هذا الموسم، بعدما انطلق هذا الدور فى 11 فبراير الماضى، وتعقدت حسابات بعض كبار القارة السمراء، وودع بعضهم بالفعل وعلى رأسهم الزمالك، وهو ما لم يكن متوقعا فيما ارتفعت حظوظ الاهلى بالصعود للدور التالى للبطولة.

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دوري أبطال افريقيا

يستضيف فريق الأهلى نظيره الهلال السودانى بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى العاشرة مساء غداً الأحد على ستاد الاهلى والسلام فى سهرة رمضانية لن تخلو من الاثارة والمتعة الكروية.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 7 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط