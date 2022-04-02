شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. الكرة الطائرة تأسست في عام 1895 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت لعبة كرة الطائرة منذ تأسيسها على يد ويليام جورج مورغان في عام 1895، الحفاظ علي العديد من القواعد والقوانين التي وضعها هو، إلا أن بعضاً من تلك القواعد والقوانين شهد تغيرات مُختلفة ، كإضافة مركز اللاعب الحر على سبيل المثال وتغيير قوانين الإرسال وغيرها من الأمور الأخرى، ويبين الآتي القوانين والقواعد الأساسية التي تحكم لعبة كرة الطائرة ..

تُلعب مباراة كرة الطائرة بفريقين يتكون كل منهما من ستة لاعبين أساسيين يتوزعون على خطي الدفاع والهجوم بواقع ثلاثة لاعبين لكل خط.

يُسمح للاعبي الفريقين بضرب الكرة ثلاث مرات فقط قبل ردها وإعادتها إلى الفريق المنافس.

يتم احتساب النقاط بعد كلِّ عملية إرسال تتم بين الفريقين؛ حيث يجب أن تنتهي عملية الإرسال بتحصيل أحد الفريقين لنقطة.

لا يُسمح للّاعب الواحد بضرب الكرة مرتين على التوالي، ولا يتم اعتبار اعتراض الكرة في حال صدِّ هجوم الفريق المنافس من هذه الضربات.

يمكن ضرب الكرة من خارج نطاق الشبكة أثناء وجودها في جو الملعب أو خلال إرسالها. يتم احتساب نقطة في حال ملامسة الكرة للخطوط الجانبية للملعب.

لا يتم احتساب نقطة في حال ملامسة الكرة لأي مكان خارج حد خطوط الملعب.

لا يتم احتساب نقطة في حال ملامسة الكرة للعصي الهوائية البارزتين إلى الأعلى من جانبيّ الشبكة، أو الحبال، أو القائمين، أو الشبكة نفسها خارج الأشرطة الجانبية.

يُسمح للاعب كرة الطائرة بلمس الكرة بأي جزء من أجزاء جسده. لا يُسمح للاعب كرة الطائرة بالتقاط وحمل الكرة أو رميها مباشرةً بأي شكلٍ من الأشكال.

يستطيع لاعبو الفريق الواحد تبديل أماكن تواجدهم على أرض الملعب بعد انتهاء إرسال الكرة.