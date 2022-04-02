شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل مكثف لـ رمضان صبحي للحاق بمواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة إيهاب جلال برنامج تأهيلي مكثف لرمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق في مواجهة بيراميدز يوم الأربعاء المقبل.
وانتهي رمضان صبحي من برنامج التأهيل الطبي بعد الإصابة التى تعرض لها بتجمع دموى بالعظام حول الركبة اليمنى والتى تعرض لها خلال مواجهة الصفاقسى التونسى، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيل بدني وفني تجهيزًا لمواجهة الزمالك.
ويواصل رمضان صبحي الغياب عن صفوف فريقه في مواجهة زاناكو الزامبي المقرر إقامتها غدًا الأحد في أخر جولات دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، ويستعد اللاعب للعودة في مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.
من سياق أخر أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة زاناكو الزامبي في ختام مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويحل زاناكو ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء غد الأحد على استاد الدفاع الجوي، في آخر جولات دور المجموعات، بعدما حسم الفريق مقعده في الدور ربع النهائي من البطولة القارية للمرة الثالثة على التوالي.
وضمت القائمة 20 لاعبا على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد.
خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - محمود صابر.
خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - محمود وادي.