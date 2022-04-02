شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل مكثف لـ رمضان صبحي للحاق بمواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة إيهاب جلال برنامج تأهيلي مكثف لرمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق في مواجهة بيراميدز يوم الأربعاء المقبل.

وانتهي رمضان صبحي من برنامج التأهيل الطبي بعد الإصابة التى تعرض لها بتجمع دموى بالعظام حول الركبة اليمنى والتى تعرض لها خلال مواجهة الصفاقسى التونسى، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيل بدني وفني تجهيزًا لمواجهة الزمالك.

ويواصل رمضان صبحي الغياب عن صفوف فريقه في مواجهة زاناكو الزامبي المقرر إقامتها غدًا الأحد في أخر جولات دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، ويستعد اللاعب للعودة في مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.