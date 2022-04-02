شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يضع خطة عودة أيمن حفني للتألق مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك اقتناعه بأيمن حفني صانع ألعاب الفريق، حيث تحدث المدرب مع اللاعب، مؤكدًا له إنه سيكون أحد الركائز الأساسية التي سيعتمد عليها في الفترة المقبلة،، خاصة وإن فيريرا مقتنع بإمكانيات حفنى منذ ولايته الأولي.

وحدد فيريرا برنامج خاص لأيمن حفني من أجل مساعدته علي تطوير معدل اللياقة البدنية وكذلك استعادة مستواه الفني، لاسيما وإن البروفيسور منح أيمن فرصة المشاركة أمام ساجرادا الأنجولي أمس الجمعة.

وعاد أيمن حفنى للمشاركة مرة أخرى بعد الغياب لمدة 101 يوم أمام فريق ساجرادا الأنجولي بالجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت أخر مشاركة للاعب أيمن حفنى مع الزمالك أمام المقاولون العرب في يوم 21 ديسمبر 2021 حيث شارك اللاعب لمدة دقيتين بديلا من حازم أمام الذى غادر الملعب في الدقيقة 88 و أنتهى اللقاء حينها بفوز ذئاب الجبل 2/1 .

و تعادل سلبيًا فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لينهى الزمالك دور المجموعات بدون تحقيق أى انتصار.

حيث افتتح الزمالك مشواره فى دوري ابطال افريقيا بالتعادل مع بترو اتلتيكو بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع ساجرادا سلبياً ثم خسر الفارس الابيض من نظيره الوداد المغربى ذهاباً 3-1 وإياباً 1-0 ، ثم تعادل الزمالك سلبياً مع بترو اتلتيكو فى الجولة الأخيرة، وفى الأخير تعادل سلبيًا مع ساجرادا فى القاهرة.