شكرا لقرائتكم خبر عن وفد اتحاد الكرة يعود من قطر الليلة بعد حضور كونجرس فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود وفد اتحاد الكرة المصري للقاهرة مساء اليوم السبت وبالتحديد في تمام الساعة السادسة مساءاً بعد حضور كونجرس فيفا، وتقديم شكوى مصر لمسئولي الاتحاد الافريقي والدولي الخاصة بأحداث مباراة منتخبنا أمام السنغال والمطالبة بإعادتها، والتي جاءت في الجولة الثانية من الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز السنغال بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية.

من جانبه أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن حضور الوفد المصري كونجرس الفيفا جاء لاستغلال الفرصة لشرح وجهة نظر الاتحاد المصري وجهاً لوجه بدلاً من المخاطبات، وما شهدته مباراة مصر والسنغال الأخيرة، وعندما تتحدث وتشرح يكون أفضل من المراسلات".

أضاف المدير التنفيذي: "هذه الحالات لا يوجد بها توقع، قدمنا كل الفيديوهات المسجلة في شكوانا وننتظر القرار، مجلس الإدارة كان في السنغال بالمباراة الأخيرة، وحضرنا الكونجرس بقطر للاستفادة من كل الشخصيات الموجودة فى هذا التجمع الكبير، لم يجتمع مجلس إدارة الاتحاد بعد أو نتخذ قرارات وبعد العودة سنجتمع ونتخذ القرارات".

وواصل: " شرحنا ما قدمناه فى الملف المصرى للكاف والفيفا، وقدمنا شكويين ضد السنغال، الأولى قبل بداية المباراة بكل الأحداث التي حصلت وأرسلناها لكل الإدارات المعنية في الفيفا والكاف والثانية عقب المباراة والأحداث التى شهدها ملعب المباراة والاعتداء على اللاعبين والمشجعين المصريين".