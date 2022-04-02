شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة خالد بيبو نجم الأهلى الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، والدة خالد بيبو نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ومدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء حاليًا.

ويُعد خالد بيبو من اللاعبين القلائل فى تاريخ القلعة الحمراء أصحاب الأرقام القياسية فى بعض المباريات، وصلت مشاركاته مع الأهلى "133" مباراة سجل فيها "38" هدفا.

ومن بين المباريات التى شارك فيها مع الأحمر اللقاء الذى جمع الفريق مع صن داونز الجنوب أفريقي بنهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2001 ، والتى توج فيها الأهلى باللقب بعد الفوز بثلاثية سجلها خالد بيبو.

وأصبح بيبو اللاعب الوحيد الذى سجل هاتريك فى نهائي بطولة أفريقيا مع الأهلى وتسلم جائزة أفضل لاعب فى المباراة وقتها، ولا يٌعد هذا الهاتريك الوحيد لبيبو بل سجل "سوبر هاتريك" فى مباراة القمة أمام الزمالك أيضا.

وشارك بيبو فى "27" مباراة أفريقيا سجل فيها "11" هدفا، من بينها ثلاثية صن داونز، ومع منتخب مصر شارك اللاعب فى 19 مباراة سجل خلالها هدفين ، وأعلن بيبو الاعتزال فى عام 2008 بعد مسيرة طويلة مع الأندية او المنتخب.