شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. معتز إينو يكشف دور حسام البدري فى رحيله عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع الملابس العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

أرجع معتز إينو لاعب الأهلي والزمالك السابق، سبب رحيله عن الأهلي إلى إصرار حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي على الاستعانة بـ محمود حسن تريزيجيه بدلاً منه ، ليس هذا فحسب بل أن البدري طلب من إينو الرحيل .



وشرح إينو قصة رحيله عن الأهلي في تصريحات تلفزيونية سابقة ، قائلاً: كنت أتمنى البقاء في الأهلي والاستمرار في النادي سنوات أخرى لكني فوجئت بحسام البدري يدفع باللاعب الصاعد وقتها محمود حسن تريزيجيه _المحترف حالياً في نادي ى باشاك شهير التركي _ بدلاً مني.



وواصل إينو: البدري لم يكتف بذلك بل طالب برحيلي عن النادي رغم رغبتي في الاستمرار".

وأضاف إينو : لم يتم تقديري في الزمالك ..لكن الأهلي عرف يقدرني ورحلت عن الزمالك بطريقة غير لائقة".



وأضاف إينو، الإصابة عطلتني في الأهلي وحققت ١٤ بطولة مع الأهلي وشاركت مع أفضل جيل في تاريخ الأحمر.