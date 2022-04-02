"نركز في كرة القدم".. أول تعليق من منتخب إيران على مواجهة أمريكا في المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قلل دراجان سكوسيتش، المدير الفني للمنتخب الإيراني لكرة القدم، من أهمية الجوانب السياسية عندما يلتقي فريقه مع نظيره الأمريكي في دور المجموعات ببطولة كأس العالم، قائلا إن تركيزه وتركيز فريقه سيكون منصبا على كرة القدم.

ويلتقي المنتخبان يوم 29 تنوفمبر في البطولة التي تقام بقطر ضمن منافسات المجموعة الثانية، والتي تضم إنجلترا وربما أوكرانيا أيضا.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين أمريكا وإيران منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1980. وتبقى التوترات قائمة خاصة فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، كما أن علاقة بريطانيا بطهران متوترة.

والتقى المنتخب الأمريكي مع نظيره الإيراني للمرة الأولى في بطولة كأس العالم في نسخة 1998، وفاز المنتخب الإيراني 2 / 1

وأكد سكوسيتش :" أنا لست سياسا . أنا أركز في كرة القدم".

وأضاف :"لذلك، فريقي وأنا سنركز على الشؤون الرياضية، وسنستعد للقاء بأفضل طريقة ممكنة".

وقال المدرب إنه سعيد بالقرعة لأنها "كان من الممكن أن تكون أسوأ، مثل التواجد في مجموعة مع ألمانيا وإسبانيا" حيث أوقعتهما القرعة التي جرت أمس الجمعة سويا.