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برشلونة يفقد جهود دي يونج أمام أشبيلية بسبب إصابته بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يغيب لوك دي يونج، مهاجم فريق الإسباني لكرة القدم، عن مباراة فريقه أمام أشبيلية المقرر إقامتها غدا الأحد وذلك بعد ثبوت إصابته بفيروس .

وكشف برشلونة عشية المباراة التي تقام على ملعب كامب نو، أن المهاجم الدولي الهولندي أصيب بفيروس كورونا، ولكنه بصحة جيدة.

وتواجد دي يونج -31 عاما- كبديل لم يتم اشراكه في أخر ثلاث مباريات لبرشلونة.

وأصبح بيير إيمريك أوباميانج هو المهاجم الأساسي لبرشلونة عقب انضمامه للفريق، قادما من أرسنال في كانون الثاني/يناير الماضي، حيث سجل تسعة أهداف في 11 مباراة.

وسيحتل برشلونة المركز الثاني في بفارق الأهداف أمام أشبيلية، إذا مدد سلسلة انتصاراته في الدوري لست مباريات غدا الأحد.

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محمد العمدة

محمد العمدة

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