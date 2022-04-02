برشلونة يفقد جهود دي يونج أمام أشبيلية بسبب إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يغيب لوك دي يونج، مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن مباراة فريقه أمام أشبيلية المقرر إقامتها غدا الأحد وذلك بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وكشف برشلونة عشية المباراة التي تقام على ملعب كامب نو، أن المهاجم الدولي الهولندي أصيب بفيروس كورونا، ولكنه بصحة جيدة.

وتواجد دي يونج -31 عاما- كبديل لم يتم اشراكه في أخر ثلاث مباريات لبرشلونة.

وأصبح بيير إيمريك أوباميانج هو المهاجم الأساسي لبرشلونة عقب انضمامه للفريق، قادما من أرسنال في كانون الثاني/يناير الماضي، حيث سجل تسعة أهداف في 11 مباراة.

وسيحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق الأهداف أمام أشبيلية، إذا مدد سلسلة انتصاراته في الدوري لست مباريات غدا الأحد.