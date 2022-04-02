اسم الشهرة (1).. الحقيقة وراء "مدفعجي" الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - في كرة القدم المصرية يلعب اسم الشهرة الذي يطلق على اللاعبين دوراً بارزاً في تلخيص إمكاناتهم ومواصفتهم الجسدية والمهارية أيضاً على عكس بلاد أخرى تلجأ لاسم الشهرة لاختصار الاسماء ومن هنا جاءت الفكرة في التوصل إلي حقيقة اسماء الشهرة التي التصقت بنجوم الكرة المصرية وحكايتها .

ومع حلول شهر رمضان الكريم وقبل انطلاق قذيفة مدفع رمضان الأولى لم يكن مثالياً للحلقة الأولى سوى محمود أبو الدهب نجم الأهلي والمصري السابق وصاحب القدم الصاروخية ليحكي عن لقبه وسره والاسماء الأخرى التي ارتبطت بها فما وكل ما يلي على لسانه:

اسم من بين اسماء

- جمهور الأهلي أطلق علي اللقب فقد سبق وأن أُطلقوا علي العديد من الألقاب كالدبابة ووزير الدفاع والقاطرة البشرية والبلدوزر ولكم أحبها إلى قلبي المدفعجي والذي جاء بالطبع لتسديداتي القوية .

سبب إطلاقه

- في بدايتي مع الأهلي كنت حريصاً على تقديم نفسي بصورة جيدة وإظهار كل إمكانياتي بل والإضافة لمهامهم مركز فأنا كنت ليبرو ومع ذلك كنت أتقدم لصنع الهجمات والتسديد ولأني أتميز بالتسديد من مسافات بعيدة لم أكن أبالغ في التقدم فقط فرصة للتسديد للتسجيل وهذا ما لفت انتباه الجماهير التي أطلقت عليا اللقب.

موقف لا تنساه؟

- لقب وزير الدفاع كان الذي أطلقه علي البعض كان خاص بحسن حمدي رئيس الأهلي ومدافعه ، تحدثت معه من قبل وقولت له شرف لي أن يلقبني الجمهور بوزير الدفاع ليرد علي، أنت تملك ميزة لم تكن عندي، أنت تسدد وتحرز اأهداف، أنا لم أكم كذلك.

تعليق لا تنساه ؟

- سافر منتخب مصر إلى تنزانيا عام 1995 في مباراة فاصلة على التأهل لكأس الأمم الأفريقية 1996 بجنوب أفريقيا، واستطعت تسجيل هدفين وفي اليوم التالي قرأت في الجرائد عنوان "مدفعجي جديد بالكرة المصرية".