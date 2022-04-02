بعد قليل.. ليفربول 0 - 0 واتفورد.. صلاح أساسيًا

ويشهد تشكيل ليفربول لمباراة واتفورد تواجد محمد صلاح جناح ليفربول أساسيًا في أول ظهور له بعد فشل التأهل رفقة الممنتخب الوطني لكأس العالم 2022.

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول ونظيره واتفورد عند 1:30 ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" على ستاد آنفيلد.

محمد يوسف

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