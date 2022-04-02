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بعد قليل.. ليفربول 0 - 0 واتفورد.. صلاح أساسيًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ونظيره واتفورد عند 1:30 ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ31 من "بريميرليج" على ستاد آنفيلد.

ويشهد تشكيل ليفربول لمباراة واتفورد تواجد محمد صلاح جناح ليفربول أساسيًا في أول ظهور له بعد فشل التأهل رفقة الممنتخب الوطني لكأس العالم 2022.

ويدخل ليفربول المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، فيما يحتل واتفورد المركز الـ18 برصيد 22 نقطة.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث اللقاء فور بدايته:

وتألق حارس مرمى ليفربول إديسون بالدقيقة 20 بالتصدي لكرة خطيرة من لاعب واتفورد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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