أول تعليق من مدرب فريق "الطائرة" بالنادي الأهلي بعد الهزيمة أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني لفريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي، محمد مصيلحي، تقبله للانتقادات التي طالته هو ولاعبيه عقب الهزيمة أمام الزمالك في دور نصف النهائي ببطولة الدوري.

ونشر مصيلحي، صورة لجماهير الأهلي من إحدى المباريات لفريقه، على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، اليوم السبت، مُذيلاً إياها بتعليق:"من حقكم تزعلوا جدًا حقكم عليا أنا، اللعيبه كلهم عملوا اللي عليهم أجدع لاعيبه والله العظيم.. راضي بكل كلمه نقد.. راضي بما قسمه الله لي والحمد لله دائمًا وأبدًا".

وهُزم الأهلي يوم أمس الجمعة أمام نظيره الزمالك بنتيجة (3-2) في عدد الأشواط، في لقاء أقيم على صالة "نادي النادي" في العاصمة الإدارية ليصعد الزمالك للنهائي أمام نظيره الاتحاد.