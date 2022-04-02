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تعرف على مواعيد مباريات اليوم "السبت المتنوع" والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة.

الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم:

دوري أبطال أفريقيا

03:00 ـ ماميلودي صندوانز الجنوب أفريقي VS المريخ السوداني ـ القناة الناقلة: beIN Sports HD 3

11:00 ـ الترجي التونسي VS شباب بلوزداد الجزائري ـ القناة الناقلة: beIN Sports HD 3

11:00 ـ الوداد البيضاوي المغربي VS بترو أتليتكو الأنجولي ـ القناة الناقلة: beIN Sports HD 4

01:30 ـ VS واتفورد ـ القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

04:00 ـ ليدز يونايتد VS ساموثامبتون ـ القناة الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

04:00 ـ بيرنلي VS مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

04:00 ـ وولفرهامبتون VS أستون فيلا ـ القناة الناقلة: BeIN Sports 2 Extra

04:00 ـ VS برينتفورد ـ القناة الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

04:00 ـ برايتون VS نورويتش سيتي ـ القناة الناقلة: BeIN Sports 1 Extra

06:30 ـ مانشستر يونايتد VS ليستر سيتي ـ القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

02:00 ـ خيتافي VS مايوركا ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD

04:15 ـ ليفانتي VS فياريال ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD

06:30 ـ سيلتا فيجو VS ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD

09:00 ـ أتليتكو مدريد VS ألافيس ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD

الدوري التركي

07:30 ـ جالاتا سراي (مصطفى محمد) VS فاتح كاراجومروك

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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