تعرف على مواعيد مباريات اليوم "السبت المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة.

الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم:

دوري أبطال أفريقيا

03:00 ـ ماميلودي صندوانز الجنوب أفريقي VS المريخ السوداني ـ القناة الناقلة: beIN Sports HD 3

11:00 ـ الترجي التونسي VS شباب بلوزداد الجزائري ـ القناة الناقلة: beIN Sports HD 3

11:00 ـ الوداد البيضاوي المغربي VS بترو أتليتكو الأنجولي ـ القناة الناقلة: beIN Sports HD 4

01:30 ـ ليفربول VS واتفورد ـ القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

04:00 ـ ليدز يونايتد VS ساموثامبتون ـ القناة الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

04:00 ـ بيرنلي VS مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

04:00 ـ وولفرهامبتون VS أستون فيلا ـ القناة الناقلة: BeIN Sports 2 Extra

04:00 ـ تشيلسي VS برينتفورد ـ القناة الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

04:00 ـ برايتون VS نورويتش سيتي ـ القناة الناقلة: BeIN Sports 1 Extra

06:30 ـ مانشستر يونايتد VS ليستر سيتي ـ القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

02:00 ـ خيتافي VS مايوركا ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD

04:15 ـ ليفانتي VS فياريال ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD

06:30 ـ سيلتا فيجو VS ريال مدريد ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD

09:00 ـ أتليتكو مدريد VS ألافيس ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD

الدوري التركي

07:30 ـ جالاتا سراي (مصطفى محمد) VS فاتح كاراجومروك