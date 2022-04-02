رسميا .. مباراة قطر والاكوادور الافتتاحية ليست أولى مباريات مونديال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



يخوض المنتخب القطري المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم يوم 21 نوفمبر المقبل أمام منتخب إكوادور، ولكن سوف يتم إقامة مباراتين قبلها في ذات اليوم.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جدول المباريات الرسمي صباح اليوم السبت، ويشير الجدول إلى أن المنتخبين الآخرين في المجموعة الأولى الهولندي والسنغالي سيلعبان أول مباراة في البطولة الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي الثانية عشر بتوقيت القاهرة.

وبعد ذلك تفتتح مباريات المجموعة بمباراة المنتخب الإنجليزي مع نظيره الإيراني الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة قبل أن يلعب المنتخب القطري مع الإكوادر في الساعة السادسة مساء في المباراة الرسمية الافتتاحية، والتي سيسبقها حفل افتتاحي قصير للبطولة.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة الثاني في اليوم الافتتاحي حيث ستقام المباراة بين أمريكا والفائز من أوكرانيا أو اسكتلندا أو ويلز، في الساعة 11 .

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل حيث أن وقت مونديال قطر أقصر بنسبة بسيطة من النسخ الأخرى، حيث ستقام أربع مباريات من مجموعتين يوميا، لينتهي دور المجموعات في 12 يوما بدلا من 15 يوما في النسخ السابقة.

للمرة الأولى، فإن جدول المباريات لم يتم وضعه قبل القرعة، ولكن تم وضعه بعدها، من أجل التوصل إلى أفضل مواعيد لانطلاق المباريات لكي يتمكن من متابعتها مشجعو المنتخبات في بلادهم ، ووسائل الإعلام والجمهور العالمي.