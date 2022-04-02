الامارات | «أفريكان غولد» بشعار «غودولفين» يطلب لقب «أوساكا هاي» الياباني

شكرا لقرائتكم خبر عن «أفريكان غولد» بشعار «غودولفين» يطلب لقب «أوساكا هاي» الياباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع الجواد «أفريكان غولد» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب ماساتو نيشيزونو، إلى تسجيل انتصاره الأول في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين يخوض غدا الأحد، تحدي سباق «أوسكا هاي» على مضمار هانشين الياباني.

الأخ غير الشقيق للفائز بكأس دبي العالمي «أفريكان ستوري»، يخوض سباق الاحد على مسافة الميل وربع الميل (2000 متر)، بعد أن تصدر في فبراير الماضي سباق «كيوتو كنين» لخيول «جروب 2» منذ البداية وحتى النهاية، محققاً فوزاً رائع على ذات مضمار «هانشين» وإنما على مسافة أطول بفارق 200 متر، مضيفاً من خلاله الفوز الخامس في مسيرته.

وسبق لـ «أفريكان غولد» خوض تحدي سباقات «جروب 1»، حين حل ديسمبر الماضي وصيفاً في سباق «شونيشي شامبيون هاي».

ويواجه «أفريكان غولد» في «أوساكا هاي» تحدي 14 من نخبة جياد مسافة 2000 متر، يبرز منها المهر المحلي «إيفوريا» المملوك لـ «مزرعة كاروت» بإشراف المدرب «يويشي شيكاتو» المتوج مؤخراً بلقب «حصان العام» في موسم السباقات اليابانية، جراء فوزه بأربعة انتصارات من أصل السباقات الخمسة التي خاضها في مسيرته، جاء أخرها ضمن سباقات «جروب1» حين توج ديسمبر الماضي على مضمار «ناكاياما» بلقب سباق «أريما كينين".

وقال المدرب نيشيزونو في تصريحات صحافية: «حقق»أفريكان غولد«فوزاً جيداً في مشاركاته الأخيرة، وقررنا إشراكه في سباق»أوسكاكا هاي«بعد منحه فترة راحة، وأبدى مستويات جيدة في تدريباته الأخيرة على مسار وودشيب».

وأضاف: «لا يظهر»أفريكان غولد«سرعة ختامية جيدة في السباقات، لذلك من الأفضل أن يشغل مركزاً متقدماً عند انطلاق السباق، كما فعل في مشاركته الأخيرة، ومن المفترض أن يناسبه المسار الداخلي في مضمار»هانشين«».

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