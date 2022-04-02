الامارات | كايو: أريد المساهمة في كتابة قصة نجاح تأهل الإمارات إلى مونديال 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: أريد المساهمة في كتابة قصة نجاح تأهل الإمارات إلى مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مهاجم فريق العين، كايو كانيدو، إنه يشعر بأنه في الوقت الحالي في ذروة عطائه وأنه يرغب في أن يسخرها لصالح المساعدة في كتابة قصة نجاح تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد كايو في تصريحات صحافية نشرها موقع «نونميستا» البرازيلي أن وجوده ضمن القائمة التي نجحت في التأهل لخوض الملحق النهائي يشعره بالسعادة لكنه يأمل في الاستمرار في الطريق الصحيح بتخطي عقبة استراليا ومن ثم تجاوز عقبة بيرو في الملحق العالمي.

وقال المهاجم البالغ 31 عاماً: «أشعر أنني في ذروتي عطائي، أتدرب بشكل جيد وجائع لخوض التحديات التي تنتظرنا، لقد كنا في حاجة لجماهيرنا في لقاء كوريا الجنوبية لتحقيق الانتصارات، لم تكن مهمة التأهل للملحق سهلة في مثل هكذا مجموعة، الآن حان وقت الراحة والاستعداد للتحدي الذي ينتظرنا أمام أستراليا».

وبحسب القرعة التي سحبت مساء أمس الجمعة، فإن المنتخب الوطني في حال تخطى استراليا وبيرو على التوالي فإنه ينضم للمجموعة الثالثة أمام كل من فرنسا، الدنمارك وتونس.

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