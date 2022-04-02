شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز لتصعيد شكواه ضد السنغال إلى المحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، لتصعيد شكواه ضد نظيره السنغالى على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة المنتخبين المصرى والسنغالى فى داكار فى إياب المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتى شهدت خسارة الفراعنة بركلات الترجيح بنتيجة 3 -1 وتبخر حلم المونديال.

وكشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أن رئيس الاتحاد السنغالى لكرة القدم أبلغه بتلقى استدعاء من الفيفا للتحقيق في أحداث مباراة مصر والسنغال التي جمعت الفريقين بداكار، وأضاف علام في تصريحات له: "الفيفا استمع لشكوانا، ويتابع الأمر ونثق في إعادة مباراة مصر والسنغال، وما يزيد من ثقتنا هو تبقى 8 أشهر على المونديال، يمكن أن نلعب المباراة المعادة في شهر يونيو القادم مع مباريات الملاحق المتبقية في بعض القارات".

وواصل رئيس اتحاد الكرة: "لن نترك حق مصر، نريد إصدار أي عقوبة ضد السنغال، لننطلق منها إلى المحكمة الرياضية، قبل ذلك عوقبنا بسبب طوبة في مباراة زيمبابوي، فكيف تكون كل هذه التجاوزات والمخالفات والاعتداءات ولا يتخذ قرار في صالحنا".

وأكمل علام تصريحاته: "لن نيأس من المطالبة بحق المنتخب الوطني، سنتمسك بهذا الطلب ولن نيأس مطلقا، كنا نستطيع أن نمر لكأس العالم لأننا الأفضل، وكان لدينا ثقة كبيرة في التأهل".

وأتم رئيس الجبلاية: "مباراة الإياب لعبناها بشكل أفضل من مباراة الذهاب، وكان لدى اللاعبين إصرار كبير على التأهل، ما زلنا لم نسلك كل الطرق للمطالبة بحقوقنا".