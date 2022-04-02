شكرا لقرائتكم خبر عن صالة برج العرب بالإسكندرية تستضيف بلاى أوف نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة برج العرب بالإسكندرية منافسات بلاى أوف نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 أيام 9، 10 ، 11 أبريل الجارى.

تشهد المنافسة على المركزين الأول والثانى منافسة يوم 9 إبريل بين الأهلى وسبورتنج، بينما يتنافس على المركزين الثالث والرابع الصيد مع وادى دجلة، فيما تقام الجولة الثانية من البلاى أوف فى اليوم الثانى.

يحصل الفريق الفائز بمباراتين من تحديد المركزين الأول و الثانى أى سبورتنج أو الأهلى لقب الدورى والخاسر على المركز الثانى .

من ناحية أخرى فاز، مؤخرا فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره الصيد بنتيجة 3 /2 فى فاصلة جولات بلاى أوف دور قبل نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة، الذى يقام على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة للموسم المحلى 2021/2022، ليتأهلن إلى النهائى.