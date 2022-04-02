شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقي فريق الاهلى نظيره الهلال السودانى في تمام العاشرة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة على استاد الأهلى والسلام، وباتت فرص الأهلي فى الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي قوية، حيث يحتاج لتحقيق أى نتيجة إيجابية فى مباراة الليلة ضد الهلال السوداني، سواء الفوز أو التعادل بأى نتيجة، لضمان الصعود لربع نهائي البطولة التي يحمل لقبها موسمين على التوالى.

بينما يحتاج الهلال السوداني للفوز على الأهلي بأى نتيجة لضمان الصعود لدور الثمانية، لأنه بالفوز على الأحمر سيصل للنقطة 7 ويتساوى مع الأحمر ولكنه سيتفوق بميزة المواجهات المباشرة.

الأهلى يفوز على المريخ السودانى بثلاثية

فاز فريق الكرة بالأهلي على نظيره المريخ السودانى بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا ، وبهذه النتيجة واصل الاهلى احتلال المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، من الفوز أمام المريخ في مباراتين والتعادل مع الهلال، بجانب الهزيمة على يد صن داونز خلال مواجهتي الذهاب والإياب.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 - صن داونز.. 13 نقطة

2 - الأهلي.. 7 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط