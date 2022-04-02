الامارات | تغيير مباراة افتتاح مونديال 2022 لتكون بين السنغال وهولندا بدلا من قطر والإكوادور

شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مباراة افتتاح مونديال 2022 لتكون بين السنغال وهولندا بدلا من قطر والإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيُفتتح مونديال 2022 في كرة القدم بمباراة السنغال وهولندا في 21 نوفمبر المقبل بدلاً من قطر المضيفة مع الاكوادور، بحسب ما كشف الاتحاد الدولي (فيفا) في وقت متأخر الجمعة في البرنامج الكامل للنهائيات اثر سحب القرعة في الدوحة.

وكانت المباراة الافتتاحية تضم تقليدياً منتخب الدولة المضيفة، وافرزت القرعة مواجهة في المجموعة الأولى بين قطر المشاركة للمرة الأولى في تاريخها مع الإكوادور، كونهما في الموقعين A1 وA2 الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي على استاد البيت في الخور، بحسب كل الوثائق المقدمة سابقاً من فيفا.

لكن مباراة قطر والاكوادور ستقام عند الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي (16.00 غرينيتش) في استاد البيت، وذلك بعد مباراتي السنغال مع هولندا (10.00 غرينيتش) على استاد الثمامة وإنجلترا مع إيران (13.00 غرينيتش) على استاد خليفة الدولي.

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