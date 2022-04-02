اتحاد الكرة: الفيفا يستدعى رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق.. ونثق في إعادة المباراة

الشارقة - اميمة ياسر -

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، إن رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أبلغه بتلقى استدعاء من الفيفا للتحقيق في أحداث مباراة مصر والسنغال التي جمعت الفريقين بداكار.

وأكد علام، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت" ويقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، أن الفيفا "استمتع لشكوانا، ويتابع الأمر ونثق في إعادة مباراة مصر والسنغال، وما يزيد من ثقتنا هو تبقى 8 أشهر على المونديال، يمكن أن نلعب المباراة المعادة في شهر يونيو القادم مع مباريات الملاحق المتبقية في بعض القارات".

وتابع: رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "لن نترك حق مصر، نريد إصدار أي عقوبة لننطلق منها إلى المحكمة الرياضية، قبل ذلك عوقبنا بسبب طوبة في مباراة زيمبابوي، فكيف تكون كل هذه التجاوزات والمخالفات والاعتداءات ولا يتخذ قرار في صالحنا".

وواصل علام تصريحاته: "لن نيأس من المطالبة بحق المنتخب الوطني، سنتمسك بهذا الطلب ولن نيأس مطلقاً، كنا نستطيع أن نمر لكأس العالم لأننا الأفضل، وكان لدينا ثقة كبيرة في التأهل".

واختتم جمال علام تصريحاته بالقول: "مباراة الإياب لعبناها بشكل أفضل من مباراة الذهاب، وكان لدى اللاعبين إصرار كبير على التأهل، ما زلنا لم نسلك كل الطرق للمطالبة بحقوقنا".

وكان المنتخب السنغالي قد حقق الفوز على المنتخب المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1، بعدما تعادل المنتخبين في مباراتيّ الذهب والإياب بنتيجة 1-1.