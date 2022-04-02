ليفربول يواجه واتفورد واليونايتد أمام ليستر سيتي.. تعرف على مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 2 أبريل 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم، ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2021 - 2022.

وستقام اليوم مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي والإسباني، بجانب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة:

دوري أبطال إفريقيا

صن داونز X المريخ – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD

الترجي X شباب بلوزداد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

الوداد X بيترو أتلتيكو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4

الدوري الإنجليزي

ليفربول X واتفورد – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

تشيلسي X برينتفورد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليدز يونايتد X ساوثهامتون – الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 3 HD Premium

وولفرهامبتون X أستون فيلا – الساعة الرابعة عصرا

بيرنلي X مانشستر سيتي – الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 2 HD Premium

برايتون X نوريتش سيتي – الساعة الرابعة عصرا

مانشستر يونايتد X ليستر سيتي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

خيتافي X ريال مايوركا – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD

ليفانتي X فياريال – الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports 1 HD

سيلتا فيجو X ريال مدريد – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD

أتلتيكو مدريد X ديبورتيفو ألافيس – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD