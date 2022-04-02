ليفربول يواجه واتفورد واليونايتد أمام ليستر سيتي.. تعرف على مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم السبت، الموافق 2 أبريل 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم، ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2021 - 2022.
وستقام اليوم مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي والإسباني، بجانب بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة:
دوري أبطال إفريقيا
صن داونز X المريخ – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD
الترجي X شباب بلوزداد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 3 HD
الوداد X بيترو أتلتيكو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4
الدوري الإنجليزي
ليفربول X واتفورد – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
تشيلسي X برينتفورد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليدز يونايتد X ساوثهامتون – الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 3 HD Premium
وولفرهامبتون X أستون فيلا – الساعة الرابعة عصرا
بيرنلي X مانشستر سيتي – الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 2 HD Premium
برايتون X نوريتش سيتي – الساعة الرابعة عصرا
مانشستر يونايتد X ليستر سيتي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
خيتافي X ريال مايوركا – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD
ليفانتي X فياريال – الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports 1 HD
سيلتا فيجو X ريال مدريد – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD
أتلتيكو مدريد X ديبورتيفو ألافيس – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD