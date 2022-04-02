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ليفربول يواجه واتفورد واليونايتد أمام ليستر سيتي.. تعرف على مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -   

تقام اليوم السبت، الموافق 2 أبريل 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم، ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2021 - 2022.

وستقام اليوم مواجهات قوية في والإسباني، بجانب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة:

دوري أبطال إفريقيا

صن داونز X المريخ – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD

الترجي X شباب بلوزداد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

الوداد X بيترو أتلتيكو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4

الدوري الإنجليزي

X واتفورد – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

X برينتفورد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium     

ليدز يونايتد X ساوثهامتون – الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 3 HD Premium       

وولفرهامبتون X أستون فيلا – الساعة الرابعة عصرا

بيرنلي X مانشستر سيتي – الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 2 HD Premium 

برايتون X نوريتش سيتي – الساعة الرابعة عصرا

مانشستر يونايتد X ليستر سيتي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

خيتافي X ريال مايوركا – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD       

ليفانتي X فياريال – الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports 1 HD       

سيلتا فيجو X – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD       

أتلتيكو مدريد X ديبورتيفو ألافيس – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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