شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم الزمالك يؤرق فيريرا قبل مواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
ووضع فيريرا برنامج تدريبي خاص لمهاجمي الفريق من أجل اتباعه بداية من تدريب الغد، علي أمل معالجة الأخطاء وتطوير أدائهم قبل الصدام مع بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما مساء الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى.
وقرر الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة اليوم، السبت، علي أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبوجيلة، استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.
حيث افتتح الزمالك مشواره فى دوري ابطال افريقيا بالتعادل مع بترو اتلتيكو بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع ساجرادا سلبياً ثم خسر الفارس الابيض من نظيره الوداد المغربى ذهاباً 3-1 وإياباً 1-0 ، ثم تعادل الزمالك سلبياً مع بترو اتلتيكو فى الجولة الأخيرة، وفى الأخير تعادل سلبيًا مع ساجرادا فى القاهرة.