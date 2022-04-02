شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم الزمالك يؤرق فيريرا قبل مواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمعالجة أخطاء خط هجوم الفريق الأبيض في أسرع وقت، خاصة في ظل الصيام التهديفي الذي يعاني منه الزمالك وأخرها التعادل السلبي مع ساجرادا الأنجولي فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

ووضع فيريرا برنامج تدريبي خاص لمهاجمي الفريق من أجل اتباعه بداية من تدريب الغد، علي أمل معالجة الأخطاء وتطوير أدائهم قبل الصدام مع بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما مساء الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى.

وقرر الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة اليوم، السبت، علي أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبوجيلة، استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وتعادل سلبيًا فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لينهى الزمالك دور المجموعات بدون تحقيق أى انتصار.

حيث افتتح الزمالك مشواره فى دوري ابطال افريقيا بالتعادل مع بترو اتلتيكو بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع ساجرادا سلبياً ثم خسر الفارس الابيض من نظيره الوداد المغربى ذهاباً 3-1 وإياباً 1-0 ، ثم تعادل الزمالك سلبياً مع بترو اتلتيكو فى الجولة الأخيرة، وفى الأخير تعادل سلبيًا مع ساجرادا فى القاهرة.